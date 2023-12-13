الدول الجزرية تنتقد عملية اتخاذ القرار في مؤتمر كوب 28

انتقدت الدول الجزرية، المهددة بصورة خاصة من ارتفاع مستويات البحر، عملية اتخاذ القرار في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دبي.

وقالت ممثلة جزيرة ساموا للجلسة العامة في دبي، اليوم الأربعاء، إن مجموعة الدول الجزرية لم تنسق بعد، ولم تكن متواجدة عندما سأل رئيس الإمارات إذا كانت هناك أي اعتراضات.

وتأتي هذه التعليقات بعد فترة قصيرة من قيام رئيس المؤتمر بصورة مفاجئة بتبنى مسودة نص نٌشرت منذ بضعة ساعات.

وقالت ممثلة ساموا، إنه كان يتعين على المؤتمر أن يحد بصورة قوية من التغير المناخي، ولكن بدلا من ذلك فضل "التغير التدريجي" وأداء الأعمال كما هو معتاد بدلا من اتخاذ خطوات ضرورية حاسمة.

وأضافت: "قادتنا ووزراؤنا كانوا واضحين، لا نستطيع تحمل العودة لجزرنا برسالة مفادها أن العملية خذلتا"، موضحة: "لقد توصلنا إلى أنه لم يتم تأمين التصحيح المطلوب للمسار".