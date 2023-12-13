تشارك المغنية الفلسطينية التشيلية إليانا، في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة والذي يقام يوم الخميس 14 ديسمبر تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

وكان المهرجان أعلن عن تضامنه مع أهل غزة عبر مسارين، الأول دعم جهود الإغاثة الإنسانية لأهالى غزة، بمبلغ قدرة 5 ملايين جنيه، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر المصرى.

والمسار الثاني، إضافة قسم جديد لبرنامج الدورة السادسة بعنوان "نافذة على فلسطين"، بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، يضم 10 أفلام منها اثنين من إنتاج هذا العام، لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.