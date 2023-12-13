إصابة 18 شخصا في حادثين مروريين بالمنيا

أصيب 18 شخصا إثر حادثين مروريين بطرق مركز المنيا الفرعية، حيث تم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا، وتم نقلهم على الفور لمستشفى المنيا العام لتلقى العلاج.

وأفادت التحريات الأولية أن حادث مروري وقع بالقرب من قرية بهدال التابعة لمركز المنيا، وأسفر عن إصابة 15 شخصًا، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقى العلاج.

فيما أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق المحيط عند مدخل قرية طوخ الخيل، وتم نقل المصابين لمستشفى المنيا العام.

وتحرر عن الواقعتين المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.