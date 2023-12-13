 زيلينسكي يعلن تعزيز الدفاع الجوي بعد تجدد الهجمات الروسية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي يعلن تعزيز الدفاع الجوي بعد تجدد الهجمات الروسية

د ب أ
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 2:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 2:18 م

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعزيز الدفاعات الجوية لبلاده، بعد هجوم صاروخي روسي قوي على كييف.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس": "كل نظام وصاروخ إضافي مهم لأوكرانيا، لمدننا ومواطنينا. فهو ينقذ الأرواح".

وكان زيلينسكي، قد تحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن تعزيز نظام الدفاع الجوي. وزار زيلينسكي واشنطن أمس الثلاثاء، ووصل إلى العاصمة النرويجية أوسلو اليوم الأربعاء.

ووفقا للسلطات، فإن 53 شخصا أصيبوا في الهجوم الذي وقع بالليل في العاصمة الأوكرانية. وقال الجيش إن روسيا استخدمت عشرة صواريخ، وتم اعتراضها جميعا.


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