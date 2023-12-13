كشف القيادي في حركة فتح الفلسطينية سرحان سرحان، عن وجود اتصالات ولقاءات ثنائية مع حركة حماس للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام الموجود بين الطرفين.

وقال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»، إن الانقسام يُشكل خنجرا في خاصرة الشعب الفلسطيني، ويرضي الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية موحدة في الميدان ولن تتركه، دفاعا عن القرى والمدن الفلسطينية.

وأضاف: «إسرائيل أعلنت حربها على كامل الشعب الفلسطيني وليس فقط على حركة حماس، فالجيش الإسرائيلي يقتل الأطفال والنساء والشيوخ ويدمر المستشفيات والمدارس والجامعات بغية تحقيق الحلم الصهيوني بتفكيك فلسطين وإنهاء القضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول الهروب إلى الأمام وارتكاب المجازر، للخروج بنصر وإرضاء الإسرائيليين وحفظ ماء وجهه، إلا أن المقاومة الفلسطينية مستمرة حتى تحقق أماني شعبها، بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

وأكد أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبييض السجون الإسرائيلية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار ما دُمر من منازل في القطاع، فضلا عن وقف الاعتقالات العشوائية في الضفة الغربية، هي في سلم أولويات حركة فتح، مشيرا إلى أن المقاومة ترحب بأي خطوة قد تؤدي لتحرير الأسرى الفلسطينيين.

وشدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية تجمع كل فصائل المقاومة، وتمثل الشعب الفلسطيني وقضيته المحقة، وهي من تقرر من يقود قطاع غزة والضفة الغربية بعد انتهاء الحرب، وليس حكومة نتنياهو.