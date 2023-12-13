المدفعية الروسية تدمر مركز قيادة القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن فرق المدفعية التابعة لقوات "المركز" الروسية دمرت مركز قيادة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "قامت فرق مدفعية الهاون 152 ملم "د-20" التابعة لوحدات المدفعية لتشكيلات قوات المركز بتدمير مركز القيادة المتخفي للقوات الأوكرانية والمنطقة التي يتم فيها نشر وسائل القتال الإلكترونية للعدو خلال العمليات القتالية اتجاه كراسني ليمان في إطار العمليات العسكرية الخاصة"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ودخلت الحرب الروسية في أوكرانيا، التي تسميها موسكو بـ "العملية العسكرية الروسية الخاصة"، والتي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عن "نجاحات" بلاده في صد الغزو الروسي، وشدد على الحاجة إلى الوحدة في مواجهة "العدوان الروسي".

وتحدث زيلينسكي عن إشارات إيجابية بعد محادثات مع أعضاء بارزين في الكونجرس الأمريكي.