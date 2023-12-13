حكومة دونالد تاسك الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس البولندي

أدت حكومة دونالد تاسك الجديدة المؤيدة لأوروبا اليمين الدستورية أمام الرئيس البولندي، أندريه دودا.



وذكر دودا اليوم الأربعاء، بعد مراسم أداء اليمين، التي أقيمت بالقصر الرئاسي في وارسو "إنها لحظة مهمة لبولندا. أود أن أهنئكم بالفوز في العملية السياسية".



والآن، تم الانتهاء من عملية نقل السلطة، بعد أقل من شهرين من الانتخابات البرلمانية البولندية.



كان أعضاء البرلمان أعربوا عن ثقتهم في حكومة تاسك، في تصويت برلماني جرى مساء أمس الثلاثاء.



وعين البرلمان البولندى تاسك، وهو أحد زعماء تيار الوسط الذي شغل منصب رئيس الوزراء من قبل بين عامي 2007 و2014، رئيسا جديدا للحكومة أمس الأول الاثنين.