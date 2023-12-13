ضياء السيد: تصريحات مترجم كولر «تهريج» وليست في صالح الأهلي

انتقد ضياء السيد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، التصريحات التي اطلقها الدكتور محمد الجوادي مترجم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

وقال ضياء السيد: «ما فعله خالد الجوادي وتصريحاته المتكررة عبر السوشيال ميديا (تهريج وعبث)، المترجم كتب أمورا غامضة سيتم مناقشتها اعلاميا، وهذا ليس التوقيت السليم لكتابة ذلك حاليا، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة قوية بعد أيام أمام فريق اتحاد جدة السعودي».

وتابع ضياء السيد: «كان عليه أن يتحدث فقط مع أفراد الجهاز الفني للأهلي ولا يكون على منصات السوشيال ميديا، لأن تلك الأقاويل سيتم تفسيرها بشكل مختلف، وكان عليه أن يحافظ على غرفة الملابس في هذه الفترة المهمة».

وأضاف مدرب منتخب مصر السابق: «لا أعرف كيف يخرج مترجم كولر للحديث بهذا الشكل لست موافقًا على كلامه، وحزين جدا لأن كلامه ليس في صالح الأهلي قبل موقعة اتحاد جدة».