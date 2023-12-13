الشيخ محمد بن راشد يهنئ الدكتور محمد العريان بفوزه بـ نوابغ العرب عن فئة الاقتصاد

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الاقتصاد شكّل دائماً الأساس للاستقرار والتنمية والمحفز للابتكار والتطوير اللذين ينفعا الأفراد والمجتمعات، وأن الإبداع الاقتصادي مسار للتقدم الفكري والرفاه المجتمعي والتعاون الدولي، لأن الرؤى الاقتصادية الطموحة كانت على مر العصور ركيزة لتحقيق التنمية وبناء مستقبل الأوطان والتبادل الثقافي المثمر و الحضاري المؤثر.

جاء ذلك فيما أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر تدوينة على موقع X عن منح لقب "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد للدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي المصري العالمي ورئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، والذي قدم إسهامات استثنائية في مسارات التنمية الاقتصادية العالمية، وطوّر نظريات اقتصادية فاعلة عززت المرونة والقدرة على التكيّف وتحويل التحديات إلى فرص للعديد من اقتصادات الدول النامية والمتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نعلن اليوم عن الفائز بلقب "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد.. الدكتور محمد العريان .. الخبير الاقتصادي الدولي الذي ساهم باستشاراته وأفكاره ونظرياته المهمة في تصميم استراتيجيات اقتصادية وسياسات تنموية استفادت منها عشرات الدول وملايين الأفراد في أنحاء العالم".

وأكد أن العالم العربي كان منذ القدم مركزاً للاقتصاد والتجارة، وأهدى العالم العلوم والأبحاث والاستراتيجيات للتنمية، مشدداً سموه على أن الاقتصاد يحمل معه أيضاً علوم وأبحاث وأفكار الشعوب المختلفة.

وحاز الدكتور محمد العريان على جائزة "نوابغ العرب" عن فئة الاقتصاد تقديراً لإنجازاته ومساهماته البارزة وأبحاثه ومؤلفاته في مجال الاقتصاد عربياً وعالمياً.

ويعتبر الدكتور العريان أحد أكبر المستشارين الاقتصاديين اليوم، وتشكل نظرياته الاقتصادية ورؤاه الاستراتيجية أساساً مؤثراً في العديد من السياسات التنموية على المستويين المحلي والدولي.

وقد عمل الدكتور محمد العريان في صندوق النقد الدولي. وكان رئيساً لمجلس التنمية العالمية. ومن موقعه كرئيس تنفيذي لمؤسسة هارفرد للوقف التعليمي، حقق لها عوائد استثنائية هي الأعلى في تاريخها لتزيد قيمتها السوقية بأكثر من 10 مليارات دولار في السنة المالية 2021 وتبلغ أكثر من 53 مليار دولار وهو الرقم الأعلى في تاريخ الصناديق الوقفية الجامعية. . وعمل العريان رئيساً تنفيذياً لعدد من كبريات المؤسسات العالمية التي تدير أصولاً تزيد قيمتها الإجمالية عن 1.1 تريليون دولار.

-أبرز 100 شخصية مؤثرة.

اختير الدكتور العريان لأربع مرات على التوالي ضمن قائمة أبرز 100 شخصية مؤثرة، نظراً لدوره في المساهمة بتشكيل ملامح الاقتصاد العالمي وتوسيع آفاق التقدم التنموي الاقتصادي الاجتماعي في العديد من القطاعات المستقبلية الحيوية.

وتهدف مبادرة "نوابغ العرب" إلى تكريم المتميزين في العالم العربي وتسليط الضوء على أدوارهم الداعمة لاستئناف مساهمة المنطقة العربية في الحضارة الإنسانية، إلى جانب تقديم دعم ملموس بمختلف أشكاله للفائزين في فئاتها، وتوسيع أثر إنجازاتهم محلياً وعربياً وعالمياً.