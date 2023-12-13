استقرت أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023.

وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز مسجلا 36 ألف للطن.

واستقر سعر طن حديد المراكبي عند 38 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد بشاي ليسجل 39 ألفا و900 جنيه.

واستقر سعر طن حديد العشري مسجلا 37 ألفا و500 جنيه.

واستقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38 ألف جنيه.

واستقر سعر طن حديد مصر ستيل مسجلا 37 ألف جنيه.

استقر سعر طن حديد الجيوشي للصلب مسجلا 37 ألف جنيه.

- جاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1925 جنيها.

واستقرسعر طن أسمنت النصر ليسجل 1890 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت وادى النيل 1895 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المعلم ليسجل 1880 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 1915 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 1920 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 1918 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2095 جنيها.