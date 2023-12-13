 سفيرة البحرين تهنئ الشعب المصري بنجاح الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
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سفيرة البحرين تهنئ الشعب المصري بنجاح الانتخابات الرئاسية

تصوير: كريم عبد الكريم - خاص بوابة الشروق
تصوير: كريم عبد الكريم - خاص بوابة الشروق
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 10:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 11:09 م

تقدمت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية بخالص التهنئة والتقدير لنجاح انتخابات الرئاسة المصرية التي جرت بنجاح ونزاهة، والتي عبرت عن مدى أصالة الحياة الديمقراطية في مصر الشقيقة.

وأشادت السفير، في تصريح مساء اليوم الأربعاء، بحجم الإقبال الجماهيري للمواطنين المصريين للإدلاء بأصواتهم، الأمر الذي يعكس مدى الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية للشعب المصري في مواجهة كل التحديات التي تواجه مصر والأمة العربية، معبرة عن تمنياتها لمصر وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.

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