نجم ليفربول يخضع لعملية جراحية ناجحة

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خضع جويل ماتيب مدافع نادي ليفربول لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابة الرباط الصليبي الأمامي التي تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر .

وتم إجبار صاحب الرقم 32 على مغادرة الشوط الثاني من لقاء ليفربول ضد فولهام على ملعب آنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز .

وأكدت الفحوصات الطبية في وقت لاحق تعرض جويل ماتيب لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.

وبحسب الموقع الرسمي بنادي ليفربول، أن مدافع «الريدز» إجرى عملية ناجحة وسيواصل برنامج إعادة التأهيل في مركز تدريب أكسا.

وشارك ماتيب في 14 مباراة في موسم 2023-2024 حتى الآن ويقضي الكاميروني موسمه الثامن مع النادي وتجاوز 200 مباراة مع ليفربول .

وأكد الموقع الرسمي لنادي ليفربول أنه لا يوجد جدول زمني محدد حالياً لشفاء اللاعب.

وتعرض ليفربول لصدمة قوية بانتهاء موسم نجمه الكاميروني الدولي الذي ساهم بشكل رائع في حصول الريدز على دوري أبطال أوروبا قبل عدة مواسم .

ويستعد ليفربول لمواجهة سانت يونيون جيلواز مساء الغد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، وكان النادي قد حسم تأهله للدور المقبل