تواصل محادثات مؤتمر المناخ في دبي خلال الليل وسط نزاع بشأن الوقود الأحفوري

تقرر أن يتواصل العمل في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28" المنعقد في دبي حاليا إلى الساعات الأولى من صباح غد الأربعاء بينما يكافح المشاركون للاتفاق على صياغة إعلان نهائي وسط نزاع بشأن مصير الوقود الأحفوري.

وقال منظمو مؤتمر "كوب 28"، مساء اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن تستمر المفاوضات حتى الساعة الثالثة صباحا "23:00 بتوقيت جرينتش"، وتوقع المراقبون إصدار مشروع إعلان في وقت لاحق.

وأراد رئيس المؤتمر سلطان الجابر من دولة الإمارات العربية المتحدة، اختتام القمة التي تضم حوالي 200 دولة الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي "07:00 بتوقيت جرينتش"، لكن العديد من الدول أعربت عن خيبة أملها لأن مسودة النص التي تتألف من 21 صفحة لم تعزز الالتزامات لإنهاء استخدام الوقود الأحفوري.

وتعد الإعلانات النهائية حاسمة في تقييم مدى نجاح أو فشل المؤتمر في تعزيز الجهود العالمية للحد من تغير المناخ.

وكان الجابر، الذي يرأس أيضا شركة النفط الإماراتية وفريقه يلتقيان ليلا ونهارا مع ممثلي الدول، حسبما قالت متحدثة.

وأضافت المتحدثة، أن اللقاءات كانت تستهدف ضمان الاستماع إلى الجميع وأن يتم أخذ جميع الآراء في الاعتبار، مؤكدة أن الجابر أراد إعلانا نهائيا تستطيع كل الأطراف تأييده.

يذكر أن القرارات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ يجب أن تتخذ بالإجماع.

يشار إلى أنه في الأعوام الأخيرة، استمرت محادثات مؤتمر الأطراف عادة لفترة أطول بكثير مما كان مقررا سلفا.

وخاض ممثلون من 200 دولة مناقشات ساخنة بشأن التوصل لاتفاق محتمل بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري "الفحم والنفط والغاز".

وتعتزم رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 المنعقد في دبي حاليا، تقديم نسخة جديدة من مسودة البيان الختامي للمؤتمر بعد عاصفة من الاحتجاجات بشأن الصيغة السابقة.

وأصدر المدير العام للمؤتمر، ماجد السويدي، بيانا حول الصيغة الجديدة، بعد وقت قصير من تمديد المفاوضات بسبب الخلافات العميقة بين ممثلين من قرابة 200 دولة.

وقال السويدي، إن الانتقادات كانت متوقعة، وإنه كان يريد أن "تثير الصيغة السابقة محادثات".

وأضاف أن هناك وجهات نظر مختلفة للغاية، لا سيما فيما يتعلق باللغة بشأن الوقود الأحفوري.

وغابت عبارة التخلص التدريجي من الفحم والنفط والغاز، الذي دعت إليه أكثر من 100 دولة، في مسودة ليلة الاثنين - على عكس الإصدارات السابقة.

ورأى الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وعشرات الدول الأخرى أنها مخيبة للآمال وغير كافية، كما دعت المنظمات البيئية إلى إجراء تحسينات عليها.

وقال السويدي، إنه قبل يوم أمس الاثنين، لم يكن معروفا أين بالضبط "الخطوط الحمراء" لكل بلد، وأضاف، أنه تم الآن إبداء جميع ردود الفعل، مما يضع المفاوضين في وضع يسمح لهم بنشر مسودة جديدة.

وأوضح أنه إذا كان من الممكن أن يشمل ذلك صياغة حول الوقود الأحفوري ، فسيكون ذلك "تاريخيا".

ورغم ذلك، أوضح أن المسئولية تقع في النهاية على عاتق الوفود الحكومية ومدى طموحها حقا عندما يتعلق الأمر بحماية المناخ.

وحذرت منظمات البيئة غير الحكومية من أن العالم لم يقترب من تحقيق الأهداف المناخية، على النحو المبين في اتفاقية باريس لعام 2015، رغم الطفرة العالمية في مصادر الطاقة المتجددة، المولدة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح.

وبحسب الأمم المتحدة، يتجه الكوكب إلى تسجيل زيادة تقارب نحو 3 درجات بحلول نهاية القرن، حتى لو تم تنفيذ جميع التعهدات التي قدمتها حاليا بعض الدول بشكل منفرد بخفض الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، انتقد نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والناشط في مجال المناخ آل جور تأثير الدول النفطية على مسودة الاتفاق النهائي بشأن مباحثات المناخ في دبي.

وكتب آل جور على منصة أكس، بعد نشر نص المسودة مساء أمس الاثنين، "إنها حتى أسوأ مما كان يخشى الكثيرون"، وأضاف "العالم في حاجة ماسة لتخلى تدريجي عن الوقود الأحفوري في أسرع وقت ممكن، ولكن هذه المسودة المذلة تبدو كما أن لو أن منظمة الأوبك هي التي أملتها كلمة كلمة".

يذكر أن منظمة الدول المصدرة للنفط" الأوبك" أرسلت منذ أيام خطابا للدول الأعضاء من أجل منع صدور قرارات طموحة.

ووصف آل جور النص، الذي على عكس النسخ السابقة، لم يذكر التخلي عن الفحم والنفط والغاز، بأنه "من دول البترول ولأجلها"، مضيفا "النص مسيئ للغاية لجميع من كان يتعامل مع هذه العملية بصورة جدية".