مؤتمر المناخ في دبي يدعو إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري

دعا المجتمع الدولي لأول مرة، في نص البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، إلى "التحول بعيدا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة".



ونشرت رئاسة المؤتمر من دولة الإمارات العربية المتحدة نص إعلان مؤتمر الأطراف "كوب 28" صباح اليوم الأربعاء وتم اعتماده في الجلسة العامة بعد ساعات قليلة فقط.



وتدعو الوثيقة المكونة من 21 صفحة الدول إلى الابتعاد عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة لديها.



وتحدث رئيس مؤتمر الأطراف كوب 28، سلطان الجابر، وسط عاصفة من التصفيق، عن "الحزمة التاريخية".



وقال الجابر "قد لا تعرف الأجيال القادمة أسماءكم، لكنها ستدين لكل واحد منكم بالشكر".



وتهدف الخطة المتفق عليها إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 5ر1 درجة مئوية. ويشير هذا إلى الهدف المتفق عليه دوليا في باريس في عام 2015 للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 5ر1 درجة، مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة. وشكك العديد من خبراء المناخ وعلماء البيئة سابقا في إمكانية تحقيق هذا الأمر.



وكانت أكثر من 100 دولة قد دعت سابقا إلى صياغة أوسع نطاقا ، وهي التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.



ومع ذلك، فقد ترك النص أيضا أبوابا خلفية مفتوحة، مثل الاستمرار في استخدام الغاز واستخدام التقنيات المثيرة للجدل لتخزين وتجميع ثاني أكسيد الكربون.



وحذر الجابر من أن "أي اتفاق لا يكون جيدا إلا بقدر تنفيذه".



كما تضمنت الوثيقة هدف مضاعفة القدرة على استخدام الطاقات المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030 ومضاعفة وتيرة كفاءة استخدام الطاقة خلال هذه الفترة. وقد تعهدت دول مجموعة العشرين بالعمل لتحقيق هذا الهدف بالفعل.