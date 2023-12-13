بي أيه إي سيستمز البريطانية تحصل على حوافز قيمتها 35 مليون دولار لزيادة إنتاج الرقائق في أمريكا

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أعلنت الولايات المتحدة منح شركة بي.أيه.إي سيستمز البريطانية حوافز حكومية اتحادية بقيمة 35 مليون دولار لدعم تحديث مركز ميكروإلكترونيكس سنتر لزيادة طاقته الإنتاجية من الرقائق الإلكترونية التي تعتبر حيوية للأمن القومي الأمريكي وتستخدم في صناعة المقاتلة الأمريكية إف 35 بمقدار 4 مرات عن طاقته الحالية.

ووقعت وزارة التجارة الأمريكية وشركة بي.أيه.إي سيستمز إلكترونيك سيستمز مذكرة شروط أولية غير ملزمة بشأن الدعم، وهو أول إعلان عن تقديم حوافز في إطار قانون الرقائق والعلوم الأمريكي والذي يستهدف تعزيزة قدرات الولايات المتحدة في مجالات تصنيع وإمداد الرقائق الإلكترونية وتحسين الأمن القومي الأمريكي في هذا المجال.

يذكر أن مصنع بي.أيه.إي سيستمز في منطقة ناشو بولاية نيوهامشير الأمريكية معتمد من وزارة الدفاع الأمريكية وينتج اشباه الموصلات المستخدمة في الأغراض العسكرية.

وقالت الشركة البريطانية إن الدعم الأمريكي المقرر بقيمة 35 مليون دولار سيضاف إلى الاستثمار الحالي لتحديث المركز وتمويل مشروعات الأبحاث والتطوير.

وأضافت أن هذه الأموال ستساعد في شراء آلات تصنيع جديدة وأكثر كفاءة لتقليل المخاطر التي تهدد سلاسل الإمداد، وزيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الزمن اللازم للإنتاج.