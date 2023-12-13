ماسك يعتزم إنشاء جامعة جديدة في أوستن بمنحة قيمتها 100 مليون دولار

يعتزم الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، والذي انتقل للإقامة في ولاية تكساس، خلال جائحة كورونا، إنشاء جامعة في مدينة أوستن بالولاية، وفقا لما أظهرته إقرارات ضريبية لأحدث مؤسسة خيرية يملكها الملياردير، والتي تحمل اسم "فاونديشن".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المؤسسة الجديدة، التي تلقت منحة بقيمة نحو 100 مليون دولار من ماسك، ستبدأ نشاطها بإنشاء مدرسة ابتدائية وثانوية بنظام (ستيم) الذي يركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وبمجرد بدء العمل، فإن المؤسسة "تعتزم في النهاية توسيع عملياتها لإنشاء جامعة مخصصة للتعليم علي أعلى المستويات"، بحسب طلب تم تقديمه لجهاز الإيرادات الداخلية من أجل الحصول على إعفاء ضريبي، تلقت بلومبرج نسخة منه.

وسوف تستعين الجامعة "بأعضاء هيئة تدريس من ذوي الخبرة"، وستقدم منهجا دراسيا تقليديا "إلى جانب تجربة التعليم التطبيقي، التي تشمل المحاكاة، ودراسات الحالة، ومشروعات التصنيع / التصميم والمختبرات"، وفقا للطلب الذي تم تقديمه في أكتوبر 2022، وتم الموافقة عليه في مارس.

وسوف تسعى الجامعة إلى الحصول على اعتماد من لجنة الكليات بالرابطة الجنوبية للكليات والمدارس.

ولم يرد على الفور متحدثون باسم ماسك على طلبات للتعليق على النبأ.