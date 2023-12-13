 جلسة تصوير لاعبي الأهلي استعدادا لضربة البداية في مونديال الأندية - بوابة الشروق
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جلسة تصوير لاعبي الأهلي استعدادا لضربة البداية في مونديال الأندية

جدة - خالد الإتربي
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 12:26 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 12:26 م

خضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني للفريق لجلسة تصوير مساء اليوم الأربعاء، استعدادا لضربة البداية لكأس العالم للأندية المقامة في السعودية حتى 22 ديسمبر الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة في منافسات الدور الثاني من البطولة، على ملعب الجوهرة المشعة.

وعقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية اجتماعا تنسيقيا لبعثة الأهلي لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية.

وعرض وفد فيفا واللجنة المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة والمستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

وحضر الاجتماع خالد مرتجي، رئيس بعثة الأهلي بالإضافة للجهاز الفني ولاعبي الفريق.

ويلعب الأهلي أمام اتحاد جدة مستضيف البطولة في الثامنة من مساء الجمعة بالدور الثاني من مونديال الأندية.


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