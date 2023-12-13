استشهاد فلسطيني ثامن في اقتحام إسرائيلي متواصل على مخيم جنين

استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، لترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين بالمخيم إلى 8 منذ أمس الثلاثاء.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان أوردته وكالة الأناضول: «استشهاد شاب برصاص الاحتلال في جنين، ما يرفع حصيلة الشهداء في جنين منذ أمس إلى 8 شهداء».

ومع حصيلة الشهداء الأخيرة، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 283 منذ 7 أكتوبر الماضي.

ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال عمليته العسكرية في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن الوضع بمخيم جنين في تدهور مستمر نتيجة اقتحام قوات الاحتلال منذ يوم أمس لغاية هذه اللحظة.

وأضافت: «هناك عشرات النداءات والاستغاثات لحالات مرضية ولا تستطيع طواقم الإسعاف من الوصول إليها بسبب إعاقات جيش الاحتلال، رغم وجود تنسيق مسبق من خلال الارتباط الفلسطيني».

وأشارت إلى أن عشرات المواطنين يعانون من نقص حاد في حليب الأطفال، والخبز حيث يحتل الجيش الإسرائيلي منازلهم ويمنعونهم من الخروج منها.