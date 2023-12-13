قال السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب الجامعة العربية في الأمم المتحدة، إن 97 دولة ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تدعم وقف إطلاق النار في غزة، والعدد في ازدياد.

وأكد خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر شاشة «دي إم سي»، مساء الثلاثاء، المحاولات الحثيثة لزيادة عدد الدول، وتقليل الممتنعين عن التصويت، من أجل تشكيل ضغط دولي على إسرائيل.

وذكر أن الدول الداعمة لوقف إطلاق النار، بينهم 12 دولة أوروبية، متابعًا: «يوجد دول أوروبية أخرى لها مواقف رافضة، مثل النمسا وإنجلترا وألمانيا، وهذه الدول مقيدة بسبب الخلفية التاريخية مثل الموقف الألماني من الهولوكوست».

واستكمل: «قرارات الجمعية العامة ليست إلزامية، ولكن لها قيمة أخلاقية ومعنوية، لأنها تمثل برلمان العالم، وتشكل حالة ضغط على الأطراف المعنية».

وبدأت، مساء الثلاثاء، جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على مشروع قرار لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة.

وتأتي الجلسة بعد استخدام الولايات المتحدة الجمعة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى «وقف إنساني فوري لإطلاق النار» في غزة رغم ضغوط الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الذي يخشى «انهيارا كاملا للنظام العام» في قطاع غزة.