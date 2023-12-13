يحل الموسيقار سليم سحاب ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء الجمعة المقبلة على قناة "ON"، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

يروي سحاب، حكايات عن طفولته في مدينة يافا الفلسطينية التي ولد بها أربعينيات القرن الماضي، وكيف تأثر بأغاني مقاومي الاحتلال الإنجليزي بيافا آنذاك، كما يتحدث الموسيقار لبناني لأصل عن الدراسات التي كتبها رفقة شقيقيه (فيكتور وإلياس) عن تاريخ الغناء والفن في فلسطين قبل نكبة 1948.

ويحكى سحاب كواليس مجيئه إلى مصر نهايات الثمانينات بدعوة من الدكتورة رتيبة الحفني قبل أن يستقر بالقاهرة ويحصل على الجنسية المصرية، ويتحدث عن أبرز نجوم الغناء الذين خرجوا تحت قيادته في كورال الأطفال من بينهم شيرين عبد الوهاب وتامر حسني ومي فاروق وريهام عبد الحكيم وأحمد سعد.

كما يعتبر سحاب خلال اللقاء أن مشاركته في قيادة أوركسترا أوبريت القدس ستكون وسامًا على صدره ومصدرًا للفخر يعتز به.