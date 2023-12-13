حكومة دونالد تاسك الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس البولندي

أدت حكومة دونالد تاسك الجديدة المؤيدة لأوروبا، اليمين الدستورية أمام الرئيس البولندي أندريه دودا.

وذكر دودا، اليوم الأربعاء، بعد مراسم أداء اليمين، التي أقيمت بالقصر الرئاسي في وارسو، أنها لحظة مهمة لبولندا، أود أن أهنئكم بالفوز في العملية السياسية.

والآن، تم الانتهاء من عملية نقل السلطة، بعد أقل من شهرين من الانتخابات البرلمانية البولندية.

وكان أعضاء البرلمان، أعربوا عن ثقتهم في حكومة تاسك، في تصويت برلماني جرى مساء أمس الثلاثاء.

وعين البرلمان البولندي تاسك، وهو أحد زعماء تيار الوسط الذي شغل منصب رئيس الوزراء من قبل بين عامي 2007 و2014، رئيسا جديدا للحكومة أمس الأول الاثنين.

وفي خطابه بعد أداء اليمين الدستورية، تحدث تاسك عن نسبة إقبال الناخبين القياسية والأشخاص، الذين انتظروا خارج الكثير من مراكز الاقتراع، حتى منتصف الليل في يوم الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف تاسك: "على مدى شهرين، انتظر هؤلاء الناخبون، نفس هؤلاء البولنديين، بصبر كبير، وبحماس شديد، حتى تحقيق قرارهم التاريخي"، في إشارة إلى الأساليب المماطلة، التي يستخدمها دودا وحزب "القانون والعدالة".

وتابع: "عندما يتعلق الأمر بحرية الفرد وحقوق الإنسان، فإن البولنديين لا يستسلمون أبدا".

وبدء حكومة تاسك، يمثل تغييرا جوهريا في السياسة الخارجية البولندية.