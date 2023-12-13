قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن نتائج عمليات التصويت؛ تؤكد تقدير الشعب المصري لمجهودات الرئيس على مدار السنوات التسع الماضية، معقبا: «التصويت يوضح أن بوصلة الشعب المصري كانت سليمة».

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى تحمل القيادة السياسية الكثير الأكاذيب والشائعات خلال الفترة الماضية.

وقال: «هذا الرجل المخلص كان يعمل تحت قصف شديد وأكاذيب كبيرة وجهل أحيانا؛ لكنه لم يكترث لأي هذه المحبطات، واستمر في العمل وراهن على وعي وذكاء الشعب المصري».

وأشاد «فوزي» بالبعد الأخلاقي للقيادة السياسية والتي تجلت بكثير من مواقف والرسائل، قائلا: «الرئيس كان يؤدي عمله بما يمليه عليه الواجب والضمير، من واقع صفته العسكرية ويميل دائما إلى التنفيذ الدقيق والصامت ويدع النتائج على الله».

وأعرب عن سعادته بالمؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات على الرغم من الضغوط الشديدة التي واجهته على مدار 60 يوما من العمل، قائلا: «النتيجة ليست نتاج عملي وحدي؛ ولكنها نتاج عمل متكامل من كل الأطراف».