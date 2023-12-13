إصابة 53 شخصا إثر إطلاق روسيا لوابل كثيف من الصواريخ على كييف

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تعامل عمال الطوارئ في العاصمة الأوكرانية كييف، مع 53 شخصا أصيبوا إثر إطلاق روسيا لوابل كثيف من الصواريخ، الليلة الماضية.

وأعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو، عبر تطبيق "تيلجرام"، أن هناك عشرين مصابا - بينهم طفلان - يتلقون العلاج في المستشفى، بينما يتم علاج باقي المصابين في العيادات الخارجية.

ومن جانبها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أن العاصمة تعرضت للقصف بواسطة 10 صواريخ باليستية، اعترضتها جميعا قوات الدفاع الجوي، مضيفة أنه لن يتم تحديد النوع المحدد للصواريخ الروسية إلا بعد العثور على أجزائها.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات العسكرية بصورة مستقلة.

ووقعت الأضرار التي تعرضت لها المدينة بسبب سقوط أجزاء من الصواريخ المهاجِمة، وتلك المضادة للطائرات التي اعترضتها.

وفي الوقت نفسه، أفادت تقارير إعلامية باندلاع حريق في برج سكني من تسعة طوابق، يوجد بأحد الأحياء الشرقية في المدينة.

واحترقت 8 سيارات في فناء البرج السكني.

واندلع كذلك عدد من الحرائق الأخرى وتحطمت نوافذ العديد من المنازل.

وأشار كليتشكو، إلى تعرض مستشفى للأطفال وشبكة لإمدادات المياه لأضرار طفيفة.