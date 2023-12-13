الهيئة العامة لتعليم الكبار تكرم محافظ جنوب سيناء لخلو المحافظة من الأمية

كرمت الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور محمد ناصف، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بإهدائه شهادة تقدير وفخر واعتزاز، بمناسبة إعلان جنوب سيناء خالية من الأمية.

وقال فودة، إن جنوب سيناء أول محافظة يجرى إعلانها خالية من الأمية، مشيرًا إلى أن نسبة الأمية وصلت إلى 4%، وهي نسبة أقل من النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو وهي أقل من 7%.

وقدم شهادة التقدير أيمن ماضي، رئيس فرع الهيئة بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، إلى محافظ جنوب سيناء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام.