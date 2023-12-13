سيايوس سعيد بثقة أنشيلوتي بعد تسجيل هدف الفوز في يونيون برلين

أكد داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، سعادته بتسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة في شباك يونيون برلين الألماني في المباراة التي انتهت لصالح فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أمس الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال سيبايوس في تصريحات عقب المباراة، إنه سعيد بثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي اختاره للمشاركة كأساسي في المباراة.

وأضاف: "على المستوى الشخصي أنا سعيد، لم تكن الأشهر الماضية مثالية بالنسبة لي".

وتابع سيبايوس أن أنشيلوتي هو السبب الرئيسي في تجديد عقده مع الريال، رغم عدم تواجده بشكل أساسي في تشكيل الفريق في الموسم الحالي.

وأنهى ريال مدريد مشواره في دور المجموعات بدوري الأبطال بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته بالمجموعة الثالثة التي ضمت إلى جانبه كل من نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني وسبورتنج براجا البرتغالي.