استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة رقم (5) مركز شرطة كفر الشيخ.

وجاءت النتيجة كالآتي:

إجمالي عدد الناخبين: 312 ألفا و241 ناخبًا.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 224 ألفًا و180 ناخبًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 222 ألفًا و72 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 2108 أصوات.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 210 آلاف و243 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 5412 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1163 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 5213 صوتًا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».