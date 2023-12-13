مصرع شخصين في حادث تصادم بين سيارتين نقل بالأوتوستراد

لقي شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم بين سيارتى نقل ثقيل كانتا تسيران على طريق الاوتوستراد بمنطقة طرة بمحافظة القاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق الاوتوستراد، ووجود ضحايا بالحادث.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبصحبتها رجال المرور مدعومين بونش مروري وتبين أن الحادث بين سيارتين نقل ثقيل محملتين بالزلط وأنهما انقلبا عقب الحادث.

وأسفر الحادث عن وفاة شخصين كانا بالسيارتين، تم نقل جثتهما لمشرحة المستشفى القريبة فيما بدأت القوات الأمنية بإزالة مخلفات الحادث عن الطريق وتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.