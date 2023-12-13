سوريا: تعديل حكومي يطال وزارتين وإلغاء وزارة رئاسة الجمهورية

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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل حكومي يشمل وزارتين.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، طال التعديل وزارة الإدارة المحلية والبيئة والري، وإلغاء وزارة رئاسة الجمهورية، حيث عين المهندس حسين مخلوف وزيرا للموارد المائية، والمهندسة لمياء يوسف شكور وزيرا للإدارة المحلية والبيئة.

وتضمن المرسوم، إحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شئون رئاسة الجمهورية، وتهدف إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته.

ويعد هذا التعديل الخامس على حكومة المهندس حسين عرنوس الذي عين رئيسا للحكومة السورية بداية شهر يونيو 2020.