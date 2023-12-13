رئيس حزب الاتحاد: المصريون سجلوا مشاركة استثنائية في الانتخابات الرئاسية

أعرب المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، عن شكره وتقديره للحالة الوطنية التي شهدتها مصر على مدار الثلاثة أيام الماضي التي أجريت فيها الانتخابات الرئاسية 2024، والتي كشفت عن مشاعر الانتماء التي تحلى بها الشعب المصري العظيم، الذي خرج أفواجًا للتصويت لانتخاب رئيس مصر القادم، في مشهد ديمقراطي ولحظات استثنائية في تاريخ مصر.



وأضاف "صقر" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن الحشود الشعبية التي خرجت أيام الانتخابات الرئاسية، جاءت لتؤكد ارتباط المصريين الراسخ بوطنهم، ووعيهم بالتحديات التي تواجهه على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والتي يعكسها الوضع المتفجر في غزة الآن، لافتًا إلى أن الشعب أثبت اصطفافه خلف وطنه ودعمه لاستقراره أمام التحديات التي تواجهه.

وذكر رئيس حزب الاتحاد، أن الانتخابات الرئاسية والمشاركة التي شهدتها، جاءت نتيجة ما قامت به القيادة السياسية خلال التسع سنوات الماضية، والتي نمت الشعور الوطني وعززت ورسخت مفهوم الوحدة الوطنية، والذي انعكس في هذا المشهد الانتخابي الاستثنائي.



وأشاد رضا صقر بنزاهة العملية الانتخابية، والتي لم تسفر عن أي شكاوى من شأنها التاثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك بشهادة المنظمات الدولية المتابعة لها، وكذلك حملات المرشحين الأربعة، وهو ما يعكس المناخ الديمقراطي الذي أجريت فيه الانتخابات.