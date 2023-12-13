قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم تثبيت أسعار الفائدة عند 5ر5 في المائة وذلك في آخر جلسات العام 2023.



ويعد هذا هو الاجتماع الثالث على التوالي دون تغيير في أسعار الفائدة ، حيث يتراوح سعر الفائدة الرئيسي بين 25ر5 في المائة و5ر5 منذ يوليو الماضي.



وتماشى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مع التوقعات، بالإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند 5ر5 في المائة وهو أعلى مستوى في 22 عاما.



وقد صوت صناع السياسات في لجنة السوق المفتوح المنوط إليها تحديد أسعار الفائدة بالفيدرالي الأمريكي بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة.



وبحسب بيان صادر عن اللجنة، أكدت أنها ستأخذ عوامل متعددة في الاعتبار بالنسبة إلى أي سياسة أخرى تشديدية ، موضحة أن أن مستويات الميول التضخمية تراجعت خلال العام الماضي مع الحفاظ على وصفها للأسعار بأنها لا تزال مرتفعة.



وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يقوم فيها الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، وذلك بعد اجتماعي سبتمبر ونوفمبر المنصرمين، فيما كان آخر رفع للفائدة في اجتماع يوليو الماضي.