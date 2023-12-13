اليابان تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 19 مليون دولار إلى اليمن

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقرت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن تبلغ 19 مليون دولار، استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة الناجمة عن النزاع المستمر منذ نحو تسع سنوات.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، التابعة للحكومة الشرعية، أن حزمة المساعدات هذه ستخصص لقطاعات التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخلياً، بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأقرت وفقا للوكالة، تقديم مساعدات بمبلغ 3 ملايين دولار من أجل تشجيع عملية السلام والاستجابة الإنسانية في اليمن".

وجاء في بيان رسمي: "سيتم استخدام مليوني دولار لمشروع دعم السلام وهي مبادرة يقودها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن بهدف تحقيق تسوية سياسية تنهي الحرب".

فيما سيخصص المبلغ المتبقي لدعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، التي يديرها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع "يونبس"، والتي تساهم في تسهيل تدفق السلع التجارية إلى اليمن دون عوائق.

ومنذ نحو 9 سنوات، يشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف، الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين مخلفة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.