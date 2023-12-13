حلا شيحة تلتقي أشرف زكي وتعتذر لجميع فناني مصر

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التقت الفنانة حلا شيحة، اليوم الثلاثاء، بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، داخل مقر النقابة.

ووجهت له الشكر علي دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين، مؤكدة أن نقابة المهن التمثيلية ستظل الدرع الحقيقي لكل فناني مصر.

وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارا لجميع فناني مصر، وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

وتصدرت حلا شيحة الترند مؤخرا بعد انتشار نبأ عودتها للفن بعد اعتزالها عام 2021، منذ آخر أعمالها في فيلم "مش أنا"، وشطب عضويتها من نقابة المهن التمثيلية.