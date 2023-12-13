الحصر العددي للجنة العامة رقم 2 بقسم الأربعين محافظة السويس

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة رقم (2) بقسم الأربعين محافظة السويس.

وجاءت النتيجة كالآتي:

إجمالي عدد الناخبين: 187 ألفًا و400 ناخب.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 120 ألفًا و378 ناخبًا.

عدد الأصوات الصحيحة: 129 ألفا و343 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 3404 أصوات.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 123 ألفًا و80 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4000 صوت.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 263 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2000 صوت.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».