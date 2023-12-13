كاتب إسرائيلي يدعو نتنياهو للاستقالة: ليس لديه فكرة عن كيفية الخروج من الهاوية

دعا الكاتب الإسرائيلي يائير جولان، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة، معتبرا أنه "لا فكرة لديه عن كيفية الخروج من الهاوية التي هو مسئول عنها"، في إشارة إلى الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وكتب يائير جولان في صحيفة "معاريف الإسرائيلية: "ليس لدى رئيس الوزراء أدنى فكرة عن كيفية الخروج من الهاوية التي هو مسئول عنها" في قطاع غزة، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف جولان : "لا يمكن للأمل أن ينمو في فراش الفساد والقومية المتطرفة للحكومة الحالية"، مشيراً إلى أنه "في هذه الأيام الصعبة، عندما يجد مواطنو إسرائيل صعوبة في تصور المستقبل ويعيشون حالة من عدم اليقين الشديد، هناك حاجة إلى قيادة في إسرائيل تتحدث إلى الشعب".

وتابع: "في هذه الأيام الصعبة، حيث تم تدمير آلاف المواطنين (في إشارة إلى سكان غلاف قطاع غزة وشمالي إسرائيل)".

وأوضح الكاتب الإسرائيلي أن "الآلاف من هؤلاء لا يعيشون في منازلهم، ومعزولون عن حياتهم الاعتيادية اليومية، ومن دون أي أمل في روتين طبيعي، هناك حاجة إلى قيادة في إسرائيل للتحدث إلى الناس".

وأشار إلى "روتين خطابات نتنياهو عن الحرب ضد حماس والوعد بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة وعدم الرضوخ لتهديدات حزب الله اللبناني والوعود بتحسين الحياة الاقتصادية".

وقال جولان: "لن يتم تنفيذ هذه الخطب أبدا، رئيس الوزراء ليس لديه أدنى فكرة عن كيفية الخروج من الهاوية التي هو مسؤول عنها"، مضيفا: "باستثناء التصريحات التي لا تحتوي على مضمون فعلي فيما يتعلق بالقضاء على حماس، ليس لدى الحكومة سياسة ولا استراتيجية عسكرية لمواصلة الحرب".

وتابع: "لا بد من القول بصراحة إن رئيس وزراء يضع مصيره الشخصي أمام مستقبل البلاد لا يمكن أن يقودنا في هذا الوقت. من دون ضغوط شعبية واسعة النطاق ومستمرة، ليس لديه (نتنياهو) أي نية للاستقالة أو الإعلان عن انتخابات جديدة".