﻿أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية وتركية وإماراتية على خلفية دعم روسيا

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكية عقوبات على أكثر من 250 شركة وفرد في الصين وتركيا والإمارات العربية المتحدة، على أساس أن دعمهم المستمر لروسيا كان حاسما في استمرار أزمة أوكرانيا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن العقوبات تستهدف ما تطلق عليه الوزارتان الأمريكيتان شبكة المشتريات الخاصة بروسيا، وهو ائتلاف فضفاض يضم الشركات التي تساعد في إمداد روسيا بالتكنولوجيات المتقدمة والأسلحة، فيما يعد انتهاكا للعقوبات الأمريكية والقيود على الصادرات.

وتأتي هذه العقوبات في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي واشنطن.

وقالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على شبكة تتألف من أربعة كيانات وتسعة أفراد تعمل في الصين وهونج كونج وباكستان للاستمرار في إمداد روسيا بأسلحة وتكنولوجيا صينية الصنع.