وزير خارجية إسرائيل: سنواصل الحرب على غزة بدعم دولي أو بدونه

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الأربعاء، إن الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة في هذه المرحلة ستكون "خطأ"، وإن إسرائيل ستواصل حربها سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو دونه.

وأضاف كوهين أن "إسرائيل ستواصل الحرب على حماس سواء بالدعم الدولي أو بدونه"، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية سيكون هدية لحماس وسيسمح لها بتهديد إسرائيل مرة أخرى"، بحسب وكالة "رويترز".

كما دعا وزير الخارجية الإسرائيلي المجتمع الدولي إلى للعمل "بفعالية وحزم" من أجل حماية مسارات الشحن العالمية.

كانت وكالة "رويترز" قد نقلت، أمس الثلاثاء، عن بايدن قوله إنه لا بد لنتنياهو تغيير حكومته المتشددة لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكداً أن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا ولا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد الدعم من المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي في قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين، مشيرا إلى أنه أمضى ساعات في التحدث مع الوسطاء المصريين والقطريين لتأمين إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز لدى حركة حماس.