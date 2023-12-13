الحصر العددي للجنة العامة رقم 1 بقسم أول أسوان: نسبة الحضور 88%

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة رقم (1) قسم أول أسوان.

وجاءت النتيجة كالآتي:

إجمالي عدد الناخبين: 159 ألفًا و508 ناخبين.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 110 آلاف و87 صوتًا بنسبة حضور 88%.

عدد الأصوات الصحيحة: 108 آلاف و483 صوتًا بنسبة 98.73%.

عدد الأصوات الباطلة: 1604 أصوات بنسبة 9.27%.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 98 ألفًا و77 صوتًا بنسبة 90.23%.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4157 صوتًا بنسبة 3.90%.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 8324 صوتًا بنسبة 3.59%.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2425 صوتًا بنسبة 2.28%.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم.

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز «الشمس»، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز «السلم».