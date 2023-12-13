الحصر العددي للجنة العامة بمحافظة سوهاج: 120 ألفًا 733 صوتًا للرئيس السيسي

استعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء ، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج محاضر فرز اللجان الفرعية، باللجنة العامة رقم 1 مركز شرطة أخميم – محافظة سوهاج.

وجاءت النتيجة كالآتي:

إجمالي عدد الناخبين: 256ألفًا و921 ناخبًا.

عدد الذين أدلوا بأصواتهم: 132 ألفًا 105ناخبًا

عدد الأصوات الصحيحة: 131 ألفًا 564 صوتًا.

عدد الأصوات الباطلة: 541 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 120 ألفًا 733 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4 ألاف و901 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1267 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4 ألاف و636 صوتا.

وأجريت الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، وامتد التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت الهيئة الوطنية يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وانطلقت العملية تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية ‏للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير ‏العملية الانتخابية بالمحاكم‎.‎

وتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، رمز ‏‎«‎النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رمز ‏‎«‎الشمس»، ‏وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب ‏الجمهوري، رمز «السلم‎».