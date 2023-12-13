 حبس 3 أشخاص لسرقتهم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في العمرانية - بوابة الشروق
الأربعاء 13 ديسمبر 2023 11:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حبس 3 أشخاص لسرقتهم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في العمرانية

مصطفى بكر
نشر في: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 10:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 ديسمبر 2023 - 10:58 م

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغات من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، اكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال) وبحوزتهم (5 لوحات معدنية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك