حبس 3 أشخاص لسرقتهم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في العمرانية

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أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات بمنطقة العمرانية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغات من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة القسم بأنه حال توجههم لاستقلال سياراتهم من قطعة أرض فضاء مستغلة كجراج بالمنطقة محل سكنهم، اكتشفوا عدم تواجد اللوحات المعدنية الخاصة بسياراتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 عمال) وبحوزتهم (5 لوحات معدنية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق نزع اللوحات من السيارات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.