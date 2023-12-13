متحدث نتنياهو: ثمة خلافات مع واشنطن ولا وقف لإطلاق النار بغزة

أقرّ متحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوجود خلافات بين الولايات المتحدة وتل أبيب، مؤكدا أن الأخيرة لن تسمح بوقف لإطلاق النار حاليا في قطاع غزة.

وقال أوفير جندلمان، متحدث نتنياهو للإعلام العربي، في إيجاز عبر منصة "زووم" للصحفيين: "إن الدعوة لوقف إطلاق النار الآن تخدم فقط حماس التي هي في أمس الحاجة الى استراحة وفرصة لإعادة التنظيم".

وأضاف: "نحن لن نسمح بذلك، فيمكن التوصل الى وقف لإطلاق النار بعد القضاء على حماس".

وأشار بذلك إلى رفض قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بالدعوة لوقف إطلاق نار في غزة، وفقا لوكالة الأناضول.

من جهة ثانية، قال جندلمان: "الولايات المتحدة تقف تماما إلى جانب إسرائيل في تدمير حماس وإعادة مختطفينا وتقف الى جانبنا في صد الضغوط الدولية علينا لوقف محاربة حماس".

واستدرك قائلا: "نعم هناك خلافات (مع واشنطن) حول اليوم التالي لما بعد حماس، ونأمل أننا سنتمكن من التوصل إلى تفاهمات في هذا الأمر".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا يدعو إلى "هدنة فورية لأسباب إنسانية" في قطاع غزة، وذلك بعد أيام من هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.