المحكمة العليا في أمريكا تنظر قضية حبوب الإجهاض في عام الانتخابات

أفاد تقرير إخباري، بأنه من المقرر أن تقضي المحكمة العليا الأمريكية، بشأن كيفية توفير حبوب إجهاض مستخدمة على نطاق واسع، حيث وافقت على الاستماع إلى استئناف من إدارة الرئيس جو بايدن على حكم يحظر طلب الوصفات الطبية عبر البريد، ويشترط القيام بزيارات شخصية للطبيب.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أن هذه القضية تعيد القضاة إلى واحدة من أكثر القضايا المثيرة للخلاف في البلاد، حيث من المقرر إصدار حكم العام المقبل، في خضم حملة الانتخابات الرئاسية.

ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا لعام 2022 بإلغاء الحق الدستوري في الإجهاض.

والإجهاض عن طريق تناول الحبوب هو حاليا الطريقة الأكثر انتشارا لإنهاء الحمل في الولايات المتحدة.