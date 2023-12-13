أظهرت المؤشرات الأولية لعمليات الفرز باللجان العامة التي أعلنت النتيجة تقدم المرشح عبدالفتاح السيسي، ووجود منافسة متباينة ما بين المرشحين فريد زهران وحازم عمر.

وحصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفقًا لعمليات الحصر العددي التي أعلنت عنها 17 لجنة عامة حتى اللحظة، على 3 ملايين و31 ألفًا و891 صوتًا، جاءت كالآتي:

- دائرة الرابعة قسم أول الرمل محافظة الإسكندرية

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 183 ألفا و152 صوتا بنسبة 87.9%.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 1881 صوتا بنسبة 0.9%.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 572 صوتا بنسبة 0.3%.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 22 ألفًا و768 صوتًا بنسبة 10.9%.

- اللجنة العامة ببني سويف

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 152 ألفا و684 صوتا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 3000 صوت.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 323 صوتا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 3 آلاف و247 صوتا.

- اللجنة العامة بقسم الساحل – الدائرة الثانية بمحافظة القاهرة

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 235 ألفا و784 صوتا بنسبة 93.5%.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 6618 صوتا بنسبة 2.5%.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 2643 صوتا بنسبة 1%.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 6893 صوتا بنسبة 3%.

- اللجنة العامة رقم 1 بقسم أول دمياط – محافظة دمياط

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 40 ألفًا و536 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 6352 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1185 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 10 آلاف و350 صوتًا.

- اللجنة العامة مركز طنطا

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 265 ألفا و723 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 5735 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 7852 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 8869 صوتًا.

- اللجنة العامة رقم (1) قسم أول شبرا الخيمة

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 272 ألفًا و136 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 5583 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 11 ألفًا و657 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 9342 صوتًا.

- اللجنة العامة رقم (1) بقسم دمنهور بمحافظة البحيرة

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 200 ألف و810 أصوات بنسبة 92.5%.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 3035 صوتًا بنسبة 1.4%.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 3411 صوتًا 1.57%.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 9928 صوتا بنسبة 4.48%.

- اللجنة العامة 23 دائرة قسم شرطة النزهة – محافظة القاهرة

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 197 ألفًا و356 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 5264 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1024 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4725 صوتًا.

- اللجنة العامة بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 152 ألفًا و748 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 3799 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1923 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 16 ألفًا و28 صوتًا.

- اللجنة العامة رقم 1 بقسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 145 ألفًا و614 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 6144 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 7393 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 12 ألفا و771 صوتا.

- اللجنة العامة رقم (1) قسم أول أسوان

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 98 ألفًا و77 صوتًا بنسبة 90.23%.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4157 بنسبة 3.90%.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 8324 بنسبة 3.59%.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2425 بنسبة 2.28%.

- اللجنة رقم (11) محافظة الشرقية – مركز شرطة الزقازيق

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 357 ألفًا و698 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 30 ألفًا و367 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 791 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 17 ألفًا و605 أصوات.

- اللجنة العامة رقم 1 مركز شرطة أخميم – محافظة سوهاج

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 120 ألفًا 733 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4 ألاف و901 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 1267 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 4 ألاف و636 صوتا.

- اللجنة العامة رقم (2) بقسم الأربعين محافظة السويس

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 123 ألفًا و80 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 4000 صوت.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 263 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 2000 صوت.

- اللجنة العامة رقم 1 بقسم رأس غارب – محافظة البحر الأحمر

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 20 ألفًا 378 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 2089 صوتا

عدد الأصوات للمرشح عبد السند يمامة: 43 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 10 ألاف و334 صوتا.

- اللجنة العامة رقم (5) مركز شرطة كفر الشيخ

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 210 آلاف و243 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 5412 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1163 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 5213 صوتًا.

- اللجنة العامة بالدائرة رقم 5 بقسم أبو قرقاص في المنيا

عدد الأصوات للمرشح عبدالفتاح السيسي: 255 ألفًا و139 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح فريد زهران: 5 آلاف و237 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح عبدالسند يمامة: 1573 صوتًا.

عدد الأصوات للمرشح حازم عمر: 1700 صوت.