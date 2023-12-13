الخارجية الفلسطينية تدين اجتياح جنين: عقلية انتقامية تسيطر على صناعة القرار الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن اجتياح جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية يمثل هروبا من أي استحقاقات سياسية قادمة.

وأدانت الخارجية في أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الاجتياح الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها لليوم الثاني ووصفته بـ«الوحشي».

وأضافت: «ننظر بخطورة بالغة لهذا الاجتياح المتواصل ونحذر من نتائجه وتداعياته وما يخلفه من عقوبات جماعية وخراب يعبر عن العقلية الانتقامية المأزومة التي تسيطر على صناعة القرار في تل أبيب».

وتابعت: «نرى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع ويحاول إخفاء مخططاته الاستعمارية التوسعية خلف موجات متلاحقة من التصعيد سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لإطالة أمد استمراره في الحكم، ضاربا بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية والأمريكية التي تدعو لحماية المدنيين الفلسطينيين».

وطالبت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية بوضع حد لاختطاف نتنياهو الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي لصالح أطماعه السياسية الضيقة.

وذكرت الوزارة: «الحل السياسي للصراع المدخل الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».