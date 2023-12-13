بابا الفاتيكان يقول إنه يريد أن يدفن في كنيسة بروما وليس الفاتيكان

قال بابا الفاتيكان فرنسيس، إنه يريد أن يدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري بالعاصمة الإيطالية روما، وليس في الفاتيكان حيث جرى دفن معظم من تولوا البابوية قبله.

ومن المعتاد أن يدفن بابا الفاتيكان في سراديب الفاتيكان تحت كاتدرائية القديس بطرس.

وقال البابا في مقابلة مع قناة "ان+" التلفزيونية المكسيكية، مساء أمس الثلاثاء: "لقد وعدت (مريم) العذراء دائما- تم إعداد المكان بالفعل، أريد أن أدفن في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري".

وقال البابا، الذي يكمل عامه الـ87 بعد أيام قليلة، إن لديه مشاعر فياضة للكنيسة التي تقع في قلب العاصمة الإيطالية روما.

وأضاف أنه طلب أن يتم تبسيط طقوس الجنازات البابوية.

وعلى الرغم من عمره المتقدم والمشكلات الصحية التي يعاني منها، والتي أثرت عليه بشكل خاص خلال العام الجاري، قال البابا إنه لا يفكر في التنحي عن منصبه.

كما أعرب بابا الفاتيكان عن اعتزامه زيارة بلجيكا العام المقبل، وقال في المقابلة إن الزيارة مؤكدة بالفعل، وتم التخطيط لها بشكل دقيق، ولكنه لم يفصح عن موعدها على وجه التحديد.

ولم يعلن البابا عن نيته بعد للقيام بأية زيارات في عام 2024، غير أنه قال إن هناك خططا لزيارتين أخريين، واحدة لمسقط رأسه، الأرجنتين، والأخرى لبولينزيا.