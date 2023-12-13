حزب المصريين الأحرار: مشهد انتخابات الرئاسة كان رد الجميل لما حدث في السنوات الـ9 الماضية

قال عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن مشهد الانتخابات الرئاسية بأكمله كان عبارة عن رد الجميل والعرفان لما حدث في السنوات التسع الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنّ المعادين للدولة كانت يتطلعون لأنْ يكون المشهد الانتخابي ضعيفا للغاية، موضحا أنّهم اعتادوا التركيز في هذه الحملات على الناحية الاقتصادية.

وأشار إلى أنّ المعادين حاولوا تصوير الأزمة الاقتصادية على أنها خاصة بمصر فقط على الرغم من أنها تحمل طابعا عالميا.

وتحدث عن المشاركة الكثيفة للمرأة التي وصفها بأنها وزيرة الاقتصاد في كل منزل، مؤكدا أنها حرصت على المشاركة على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي وصفها بأنها كانت مصطنعة للسلع الأساسية.

ولفت إلى أنّ الشعب بكل فئاته وشرائحه كان بطلا في مشهد الانتخابات الرئاسية، مشيدا كذلك بتميز التنظيم وحيادية الإعلام في التعامل مع هذا الحدث.

وأسدل الستار على الانتخابات الرئاسية التي أجريت على مدار ثلاثة أيام للمصريين في الداخل، ومثلها لمن هم في الخارج، وسط مؤشرات أولية تتحدث عن تقدم كبير للرئيس عبدالفتاح السيسي.