سقوط أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية

تعرضت محافظة الإسكندرية، منتصف ليل اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة الساحلية، وذلك وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووفقا لما رصدته "الشروق" فلم تتأثر حركة المرور والمواصلات العامة، في الشوارع والميادين الرئيسية، في الوقت الذي استنفرت فيه السيارات التابعة لشركة الصرف الصحي في كافة نقاط التمركز بشوارع الإسكندرية، للتعامل مع أية تجمعات للمياه.

وكانت الأرصاد الجوية أعلنت أن محافظة الإسكندرية سوف تشهد سقوط أمطار متوسطة الشدة، قد تكون رعدية خلال فترات متقطعة، وتزداد شدتها تدريجيًخا مع تقدم ساعات النهار، وذلك بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض جوي "عميق": يؤدي إلى اضطراب حالة الطقس.