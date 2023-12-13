محافظ بورسعيد: شكرا على الملحمة الوطنية التي رسمتوها خلال الانتخابات الرئاسية 2024

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رسالة إلى أهل وأبناء المدينة الباسلة، قائلا: "أعلم جيدا أنكم لا تنتظرون شكرا على الملحمة الوطنية التي رسمتوها بصفوف الديمقراطية والوطنية والحرية أمام لجان الانتخابات الرئاسية طوال 3 أيام مضت".



وقال محافظ بورسعيد، في بيان إعلامي، "يوما تلو الآخر نزداد جميعا فخرا أننا أبناء بورسعيد ونعيش على أرضها الحرة الأبية، يوما تلو الآخر نزداد فخرا أننا أحفاد 56، ويوم تلو الآخر نزداد فخرا أننا لم نتأخر يوما عن تلبية نداء الوطن مهما كانت التضحيات والصعوبات والأزمات".



وتابع، "لقد ضربتم مثالا يحتذى به وأرسلتم رسالة إلى العالم كله بتلاحم الشعب المصري بجميع طوائفه خلف وطنه، مؤكدين وعيكم وحسكم الوطني ووقوفكم بجانب دولتكم، ومستعدين دوما للدفاع عن تراب مصر وسحق أعدائها".



وأضاف، "كلي ثقة أننا سنواصل سويًا دعمنا ووقوفنا بجانب وطننا الغالي مصر لنتجاوز سويا جميع الأزمات، ونواصل مسيرة التنمية في جميع المجالات من أجل حاضر أفضل لنا جميعا ومستقبل أفضل لأبنائنا وأحفادنا".