التشيك من بين 10 دول صوتت ضد قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

صوتت التشيك ضد القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الثلاثاء/الأربعاء، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.

وأفاد "راديو براغ" التشيكي اليوم الأربعاء، بأن التشيك كانت واحدة من بين 10 دول – من بينها الولايات المتحدة – لم تؤيد القرار، الذي تم تمريره بأغلبية بلغت 153 صوتا، فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.

وأشار "راديو براغ" إلى أن التشيك كانت قد سعت إلى "جعل نص القرار يتضمن فقرة تدين الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر الماضي، وفشلت في ذلك".

ومن جانبه، قال السفير التشيكي لدى الأمم المتحدة، جاكوب كولهانيك، إن بلاده صوتت ضد قرار الوقف الفوري لإطلاق النار، "بقلب حزين".

يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست ملزمة قانونا، وتعتبر رمزية. لكنها توفر أيضا نظرة ثاقبة على الحالة المعنوية لدول العالم. وإلى جانب العالم العربي، صوتت غالبية الدول في ما يسمى بالجنوب العالمي لصالحه.

وقدمت دول الاتحاد الأوروبي صورة مختلطة. وبينما امتنعت المملكة المتحدة عن التصويت إلى جانب ألمانيا، كانت فرنسا واليونان من بين الذين صوتوا لصالحه.

ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار: إسرائيل والولايات المتحدة وباراجواي والنمسا وجواتيمالا.

وصوتت 153 دولة من أصل 193 عضوا لصالح القرار. وهذا أكثر بكثير مما كان عليه الوضع في نهاية أكتوبر، عندما صوتت 120 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح قرار لتحسين الوضع الإنساني ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي ذلك الوقت، صوت 14 دولة ضده وامتنعت 45 دولة عن التصويت.