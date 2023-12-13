أعلن وزير التراث والسياحة الايراني، عزة الله ضرغامي، موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بإلغاء من جانب واحد لتأشيرة الدخول مع 33 بلدا.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن ضرغامي قوله في تصريحات أدلى بها على هامش جلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن "الدول التي وافق مجلس الوزراء على إلغاء من جانب واحد تأشيرة الدخول لمواطنيها تشمل الهند وروسيا (بشكل مجموعات) والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والكويت ولبنان وأوزبكستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتونس وموريتانيا وتنزانيا وزيمبابوي وموريشيوس وسيشيل وإندونيسيا، فضلا عن بروناي دار السلام واليابان وسنغافورة وكمبوديا وماليزيا وفيتنام والبرازيل وبيرو وكوبا والمكسيك وفنزويلا والبوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا وبيلاروس".

وأكد أن "الحكومة عازمة على فتح أبواب البلاد نحو العالم، وأن هذا لم يعد شعارا بل بات عمليا"، مضيفا: "لقد شددنا على الجانب السياحي، فالسياحة من حق كافة شعوب العالم وإيران تعد من الدول جذابة من حيث الطبيعة والسياحة العلاجية وشعبها المضياف".