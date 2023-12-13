مصادر لـ د ب أ: المفوضية الأوروبية بصدد الإفراج عن 10 مليارات يورو للمجر

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صرحت مصادر بالاتحاد الأوروبى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية سوف تفرج عن نحو عشرة مليارات يورو(8ر10مليار دولار) لصالح المجر، على الرغم من الانتقادات القائمة حاليا بشأن سيادة القانون في البلاد.