مصادر لـ د ب أ: المفوضية الأوروبية بصدد الإفراج عن 10 مليارات يورو للمجر

صرحت مصادر بالاتحاد الأوروبى لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الأربعاء، بأن المفوضية الأوروبية سوف تفرج عن نحو عشرة مليارات يورو(8ر10مليار دولار) لصالح المجر، على الرغم من الانتقادات القائمة حاليا بشأن سيادة القانون في البلاد.